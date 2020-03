Zaterdag in 'Vranckx & de Nomaden': De keuze van Josée

Nomade Tijs Synaeve leest in de krant een artikel leest over het overlijden van Dave Bald Eagle, Chief van een Lakota-Indianenstam in South Dakota. Zijn vrouw, de Belgische Josée Kesteman, woont er nog steeds.

Tijs besluit z’n job als ambtenaar op te geven en hij reist naar South Dakota om de bijzondere vrouw te leren kennen.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel kwam Chief Bald Eagle naar België om een reeks voorstellingen te geven. Het is daar dat hij Josée leerde kennen: 'We hadden geen relatie, ik was amper zeventien. Maar er was iets dat nooit wegging. Ik reisde vijftien jaar de wereld rond. Ik deed verschillende jobs en ik kreeg kinderen, maar het ging niet weg.'' In 1972 besloot Josée Dave te gaan opzoeken. En ze ging nooit meer weg.

Ondertussen is Josée 77 jaar. Als paramedisch verpleegster rijdt ze elke dag honderden kilometers door het reservaat om kwetsbare gezinnen te helpen: 'Ik probeer in elk gezin een reanimatiecursus te geven. Het duurt voor een ambulance een uur om hier te geraken en soms is er geen netwerk. Dan is het aan hen om iets te proberen, om een leven te redden.'

Hoewel Josée ondertussen voornamelijk Engels spreekt, blijft ze ergens nog een echte Belgische. Elke zondag bakt ze pannenkoeken met haar zus Martine, die in de buurt is komen wonen. Het is een echte zoete inval, iedereen is welkom. Het is dan ook een grote familie. 'Ik heb alle kinderen van Dave aanvaard. Dat zijn er een stuk of twintig. Ze noemen me allemaal mom. Het maakt me niet uit dat ze van een andere moeder zijn. Ze zijn verwant met mijn kinderen en ook met mij omdat ze Dave respecteerden.'

Een reportage van Tijs Synaeve en Zeno Dockx

