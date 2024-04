Zaterdag in 'Vranckx en de Nomaden': De hoop van een hospitaal

Het Kilembe Mines Hospital in Oeganda is een ziekenhuis met Canadese koloniale roots in Kilembe, aan de Congolese grens. Het kende een turbulente geschiedenis en is broodnodig voor de inwoners van de streek, hoog in de Rwenzori Mountains.

Een kleine Belgische vzw, Daktari Project, en de actie van (stagiair) dokters en verplegers van het UZ Gent, zorgde sinds een decennium mee voor een goede werking van het lokale ziekenhuis.

Maar door verschillende overstromingen moest het hospitaal sluiten, zodat medische hulp enkel in het lagergelegen Kasese mogelijk werd. Té ver voor mensen in nood. De grote afstand werd meerdere patiënten fataal. Sinds anderhalf jaar wordt een nieuw hospitaal opgebouwd in Kilembe, afdeling per afdeling, met géén tot minimale apparatuur. Nomaden Jules Stallaerts en Seppe Vanden Broeck brengen de urgentie van het hospitaal en de wederopstanding in beeld. De kundige lokale dokters en verplegers, die met een minimum aan middelen werken, krijgen ook nu weer hulp van de Daktari’s. ​Een reportage van Jules Stallaerts en Seppe Vanden Broeck 'Vranckx en de Nomaden', zaterdag 13 april om 20.10 uur op VRT CANVAS.