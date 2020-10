Zaterdag in 'Vranckx': een moedige sprong

Kris Janssens werkt al vier jaar als reporter in Cambodja. Hij is echt van het land gaan houden en wil er graag een reportage over maken. Daarom nodigt hij Lennert Vandenbroeck uit, een circusartiest uit Leuven.

Samen met een lokaal circus werkt Lennert aan een voorstelling. En op die manier leert hij Cambodja op een speciale manier kennen.

'Cambodja is een verborgen parel. Hier vind je een ontwapenende eenvoud, die wij in Europa kwijt zijn', vertelt Kris Janssens. 'Lennert is creatief, heeft het hart op de tong en is een absolute leek wat Cambodja betreft. Maar hij begrijpt waarom ik zo van dit land hou.'

'Het is nogal stoffig', zegt Lennert bij aankomst. 'Alsof je een oude rommelzolder opstapt. Maar dat komt ook symbolisch terug. Het lijkt of we hier zijn teruggekeerd in de tijd.'

Lennert komt een voorstelling maken met een groep jongeren. Hij verzamelt dagelijkse voorwerpen met een verhaal en geeft ze een tweede leven op het podium. Een zak met ingezameld afval wordt een valmat. Een visnet wordt een reuze-springtouw. Terwijl ze samen aan de voorstelling werken, leert Lennert de Cambodjaanse circusartiesten persoonlijk kennen. 'Het valt op dat de vaders vaak afwezig zijn', zegt Lennert, die zelf zijn papa verloor.

'Ik confronteer Lennert ook met de impact van het Rode Khmer regime uit de jaren ’70, dat zowat 90 procent van de artiesten liet vermoorden. Het doet zijn respect voor de kunstenaars van vandaag alleen maar groeien', zegt Kris. 'Als je ziet met welke levensvreugde deze jonge twintigers hier staan… ik denk dat je daar moed voor nodig hebt.'

Een documentaire van Kris Janssens, in samenwerking met Lennert Vandenbroeck.

Met de steun van de Vlaamse overheid.

'Vranckx en de Nomaden', zaterdag 17 oktober om 20.10 uur op Canvas.