Zaterdag in 'Nachtwacht': minder werken voor hetzelfde loon

Foto: Canvas - © VRT 2020

Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediŽnten probeert 'Nachtwacht' klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen. In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen gaat het over arbeidsduurverkorting.

Een 30-urenweek met behoud van loon is nodig en betaalbaar, zegt politicoloog Olivier Pintelon. En hij heeft daar originele argumenten voor. Zo stelt hij dat het helemaal niet klopt dat we al veel minder zijn gaan werken de voorbije decennia. Als je het op gezinsniveau bekijkt, zijn we juist veel méér gaan werken doordat nu ook haast alle vrouwen werken. Eén van de belangrijkste argumenten pro 30-urenweek is dan ook dat er een beter evenwicht komt tussen huishoudelijk werk en een voltijdse job, waardoor vrouwen niet meer massaal 'gedwongen' worden om deeltijds te werken. Overigens is dit door productiviteitsgroei best betaalbaar, stelt hij.

Pintelon gaat in debat met Sonja Teughels van VOKA. Voor haar is minder werken onhaalbaar. Alle bedrijven werken al aan maximum efficiëntie. En vroeger financierden we een kortere werkweek door economische groei, maar net die is stilgevallen.

De derde gast aan tafel bij Jan Leyers is arbeidspsycholoog Hans De Witte. Aan hem de vraag of we dat eigenlijk wel willen, minder werken. Is ons werk niet veel te belangrijk voor onze identiteit en onze eigenwaarde?

Jan Leyers leidt het gesprek in goede banen.

'Nachtwacht', zaterdag 8 februari om 22.05 uur op Canvas.