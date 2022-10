Zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan': Nina Van Eeckhaut

Dat ze advocate wilde worden wist ze al toen ze amper zes jaar oud was. Haar slaapkamer bevond zich vlak boven het bureau van haar vader, de bekende strafpleiter Piet Van Eeckhaut.

’s Avonds hoorde ze hem telefoneren en dicteren in zijn dictafoontje. Dat moet onbewust haar kinderbrein zijn binnengeslopen.

En zo geschiedde. Het eerste wat opvalt bij strafpleiter Nina Van Eeckhaut is haar ongelofelijk gevoel voor rechtvaardigheid. Van Eeckhaut is het soort advocaat dat echt het verschil wil maken in iemands leven op een kritiek moment. Als dochter van haar vader heeft ze natuurlijk een naam om eer aan te doen. Haar vader heeft 88 assisenprocessen achter de rug wanneer zij aan haar tweede zaak begint. Ondertussen pleit ze zelf al meer dan 20 jaar en is ze van geen kleintje vervaard.

Mensen graag zien is essentieel in haar beroep, maar de voortdurende confrontatie met wat mensen elkaar aandoen maakt die liefde niet altijd even makkelijk. Na al die jaren ervaring in ‘droevige zaken’, vaak moord of doodslag, is ze nog altijd niet immuun geworden voor het leed van de nabestaanden.

Welke beelden staan op het netvlies van Nina Van Eeckhaut gebrand? En welke verhalen brengt ze mee naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan?

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 15 oktober om 22.00 uur op Canvas.