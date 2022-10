Zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan': Ingrid De Jonghe

Jongeren geven waar ze recht op hebben, dat is waar Ingrid De Jonghe al heel haar leven voor vecht. Als advocate aan de balie van Antwerpen richt ze mee de jeugdadvocatuur op en werkt ze jaren als vrijwillig afgevaardigde van de jeugdrechtbank.

Ze komt geregeld in contact met jongeren die nergens kunnen aankloppen voor hulp: het therapeutische aanbod is ontoereikend, de wachtlijsten ellenlang en de voorzieningen continu volzet. Dat moet anders, denkt ze, en ze besluit zelf de mouwen op te stropen.

Na 15 jaar rechtspraktijk trekt ze opnieuw naar de universiteit om orthopedagogie, gedragstherapie en psychologie te studeren. In 2009 richt ze TEJO op, een organisatie die met vrijwilligers kortdurende psychologische hulp biedt aan jongeren. Al snel gaat in Antwerpen het eerste TEJO-huis open, een warme plek waar jongeren terechtkunnen voor therapie: gratis, anoniem, laagdrempelig en snel wanneer ze daar nood aan hebben. Vandaag zijn er 18 TEJO-huizen in Vlaanderen en een in Nederland.

Ingrid is barones en ontvangt de Grote Prijs voor Opvoeding en het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Naast juriste, criminologe, psychologe, pedagoge, gedragstherapeute, auteur, bezielster van TEJO én barones is Ingrid boven alles de trotse moeder vier kinderen en elf kleinkinderen.

