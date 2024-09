'Z-Water': hoe Vlaanderen vandaag een klimaatrobuuste toekomst voorbereidt

We beleefden het natste voorjaar ooit. En toch blijft er een structureel tekort aan water in de ondergrond. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is de realiteit.

Het dichtbebouwde Vlaanderen is nu eenmaal gevoelig voor klimaatverandering. Net daarom investeren rioolbeheerders, watermaatschappijen, bedrijven en lokale overheden in een beter waterbeheer, duurzame herinrichting van de openbare ruimte, circulair watergebruik en aangepaste infrastructuur. Die inspanningen voor een klimaatrobuuste toekomst brengt Kanaal Z de komende weken voor het voetlicht in een nieuwe reeks 'Z-Water', in samenwerking met het kenniscentrum VLARIO.

We beseffen het vaak niet, maar water is een schaars goed. Voor een optimale waterhuishouding is het nodig dat regenwater volop kan insijpelen in de bodem en lokaal kan worden bijgehouden in buffer- en spaarbekkens. Wendy Francken, directeur van het kenniscentrum VLARIO, zegt: 'net daar knelt het schoentje. In de laatste 50 jaar is in Vlaanderen drie keer zoveel oppervlakte verhard en bebouwd. Daardoor wordt water versneld afgevoerd naar beken, rivieren en de zee. Die trend moeten we omkeren door massaal te ontharden en meer water lokaal te bufferen. Die maatregelen zullen trouwens ook helpen om wateroverlast in de toekomst te vermijden.'

Hoe lokale overheden, rioolbeheerders, watermaatschappijen en bedrijven aan zo’n klimaatrobuuste toekomst werken, vormt de rode draad in de nieuwe en zevende reeks 'Z-Water', die Kanaal Z vanaf september 10 weken lang uitzendt op dinsdagavond.

De reeks toont tal van projecten uit de riool- en afvalwaterzuiveringssector die bijdragen aan duurzamer waterbeheer, zoals de strijd tegen lekverlies, rioolinspecties en -onderhoud en specifieke waterrecuperatietechnieken. Voorts komen de aanleg van waterbuffers en duurzame herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte aan bod. 'Z-Water' laat ook experts uit de academische wereld, de publieke en privésector aan het woord over hoe we de impact van klimaatverandering kunnen beperken.

'Z-Water', vanaf 3 september elke dinsdagavond op Kanaal Z. Deze reeks loopt in samenwerking met het overlegplatform en kenniscentrum VLARIO.