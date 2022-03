'Z-Healthcare' zet zorg en welzijn in de kijker

Met zijn nieuwe reeks 'Z-Healthcare' brengt Kanaal Z woensdagavond de innovaties in de zorg- en welzijnssector onder de aandacht. De serie belicht projecten die het verschil maken en laat alle betrokkenen aan het woord: zorgverleners en welzijnswerkers, patiënten, jongeren, mensen in armoede en experts uit de sector.

'Z-Healthcare' komt tot stand in samenwerking met Flanders Care, Zorgnet-Icuro en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.

De zorg- en welzijnssector heeft een bijzonder moeilijke periode achter de rug. De coronapandemie vergde het uiterste van het personeel en er was vooral crisismanagement nodig. Toch werden de voorbije twee jaar ook innovatieve projecten op de rails gezet en uitgevoerd: sommige hightech en spectaculair, andere kleinschalig en bescheiden, maar altijd warmmenselijk en binnen een duurzaam beleidskader. De ontwikkeling van technologische hulpmiddelen zoals een spraakcomputer waarmee personen met een handicap een zelfstandiger leven kunnen leiden. Een project van kwaliteitsvolle tijdelijke huisvesting in leegstaande panden, waardoor kwetsbare en jongere gezinnen toch een betaalbare woning kunnen vinden in de stad. Nieuwe apps die jongeren helpen om hun mentale problemen sneller bespreekbaar te maken. Of investeringen in duurzamere gebouwen, waardoor ook de zorg- en welzijnssector een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen…

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z / Canal Z: 'De coronapandemie eist al twee jaar alle aandacht op, maar de zorg- en welzijnssector heeft heel wat meer te bieden en is een sector in volle evolutie. Zowel de voorzieningen als de Vlaamse overheid zetten volop in op innovatie om de zorg nog beter, kwaliteitsvoller en persoonlijker te maken. En al die innovaties leveren nu al mooie resultaten of beloftevolle perspectieven voor de toekomst op. De reeks 'Z-Healthcare' zet deze positieve verhalen graag in de kijker.'