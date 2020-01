'Z-Bouw': innovatieve bouwsector maakt werk van duurzame transitie

De bouwsector is een belangrijke industriŽle sector in ons land. Investeringen in nieuwe gebouwen en infrastructuur zijn cruciaal voor de werkgelegenheid, de mobiliteit en niet in het minst om de klimaatdoelstellingen te halen.

In de nieuwe reeks 'Z-Bouw' belicht Kanaal Z de innovaties in deze sector en toont ze hoe toeleveranciers, bouwbedrijven en architecten zich inzetten om hun sector duurzamer te maken.

Net zoals vele andere sectoren maakt ook de bouwsector de transitie naar meer duurzaamheid, flexibiliteit en een hogere klantgerichtheid. Innovatie stuwt deze sector in tijden waarin bouwprojecten complexer worden als gevolg van striktere milieuregelgeving, de evolutie naar hoogbouw, hoogwaardigere architectuur en nieuwe technologieën.

Bij de productie van grondstoffen, zoals cement en beton bijvoorbeeld, wordt nagegaan hoe ze energiezuiniger en met minder impact op het milieu kunnen worden geproduceerd. In het kader van de circulaire economie worden steeds meer initiatieven genomen om reststoffen van de bouw- en andere industrieën te recycleren en een tweede leven te geven als grondstof voor nieuwe bouwmaterialen of door ze om te zetten in alternatieve brandstoffen.

Via partnerships met klanten en kennisinstellingen zien vernieuwende productiemethodes het licht en worden bouwmaterialen steeds meer op maat van specifieke projecten ontwikkeld. En ook de logistiek wordt waar mogelijk duurzamer gemaakt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de binnenvaart.

Al deze evoluties komen aan bod in 'Z-Bouw', een tiendelige reeks die op dinsdag 14 januari van start gaat op Kanaal Z. De reeks stelt innovatieve projecten in de kijker en laat experten uit diverse deeldomeinen aan het woord over de duurzame transitie van de bouwsector.

'Z-Bouw' komt tot stand in samenwerking met CBR, een dochter van de HeidelbergCement groep. CBR is als producent van cement, granulaten en beton een belangrijke Belgische leverancier voor de bouwsector.