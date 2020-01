Youssef wil zijn familie fier maken in '100 Dagen'

In '100 Dagen' op En volgt tien jongeren tijdens hun laatste maanden op de middelbare school. Een periode waarin ze keuzes moeten maken en stilaan hun eigen pad gaan uitstippelen. Dagen van onbezorgd feesten, maar ook dagen vol twijfels.

De zenuwen staan gespannen bij Meaghan. Zij kan Belgisch kampioen worden in latin dans. Youssef werkt in Brussel in de snackbar van zijn nonkel. Hij wil zijn familie fier maken door een goed rapport te behalen. Beau wil nog wat kilo’s kwijt voor zijn fysieke testen bij het leger.

'100 Dagen', maandag 13 januari om 21.30 uur op Eén.