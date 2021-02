Yoko en Kobe leren elkaar kennen met een gepimpte Jenga in 'Blijven Slapen'

Foto: VTM © DPG Media 2021

Dinsdag 16 februari stappen twee nieuwe singles binnen in één van de twee luxueuze huizen van 'Blijven Slapen': Yoko (23 uit Ekeren) en Kobe (28 uit Attenrode).

Ze leven meteen 24 uur samen op hun eerste date. Dat Yoko een creatieve duizendpoot is, bewijst ze met een gepimpte Jenga om Kobe beter te leren kennen: 'Het is mijn lievelingsspelletje, maar ik ben er slecht in. (lacht) Ik heb op de blokjes vragen gezet, om het interactieve te hebben en het spelletje te spelen', aldus Yoko.

Wat is hun favoriete fruit? Wat is hun grootste angst? En wat is hun beste eigenschap? Dat komen de VTM 2-kijkers te weten in een nieuwe aflevering van 'Blijven Slapen'.

'Blijven Slapen', van zondag tot en met dinsdag om 21.30 bij VTM 2 en op VTM GO.