Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 20 juli 2026 – aflevering 8619
Terwijl Eddie een single opneemt en Jo mee op pad vraagt, krijgt Tane een bittere pil te slikken: de advocaat van Harper gunt hem zijn zoon Archie maar om het weekend. Mali probeert een woedende Tane te kalmeren.
Dinsdag 21 juli 2026 – aflevering 8620
Na een flinke ruzie stemt Harper er dan toch mee in dat Tane tijd mag doorbrengen met Archie. Dana overtuigt Harper om bij haar in te trekken, maar dan duikt er een onverwachte gast op bij haar hotelkamer.
Woensdag 22 juli 2026 – aflevering 8621
Mackenzie en Levi vieren de liefde en denken opnieuw aan gezinsuitbreiding. Intussen blijft Leah Justin negeren. De ruzie tussen Harper en Dana bereikt een hoogtepunt wanneer een ongenode gast de zaken nog ingewikkelder maakt.
Donderdag 23 juli 2026 – aflevering 8622
Tane hoort dat Harpers moeder Kerrie in Summer Bay gearriveerd is. Wanneer er achter zijn rug om een ontmoeting wordt gepland, weigert hij Archie terug te geven. Eden probeert te voorkomen dat Tane op de vlucht slaat.
Vrijdag 24 juli 2026 – aflevering 8623
Na een goed gesprek met Cash geeft Tane baby Archie terug, maar hij stelt wel harde voorwaarden voor de ontmoeting met Kerrie. Intussen twijfelt Lacey over het festival en vraagt Jo zich af of er nog een kans is voor Tane.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
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