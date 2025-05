Wouter beleeft dinsdag zijn zwaarste dag op de fiets

De wind blaast Wouter vandaag naar Sarajevo. Maar voor hij daar aankomt, ontmoet hij Paul Lowe die oorlogsfotograaf was tijdens het beleg van Sarajevo.

Via de legendarische bobsleebaan duikt Wouter de stad in, die hij verkent met stadsgids Samra. Onderweg naar Mostar botst Wouter in Konjic op Jelle, een Belg die met veel plezier roet in het eten gooit door het hoogste dorp van Bosnië voor te stellen als alternatieve finish van de dag. Door immense berglandschappen fietsen de twee naar Lukomir om er bij de familie Maslesa te overnachten. De volgende dag is de wind een uitzonderlijk goede bondgenoot want hij blaast loeihard bergafwaarts naar Foça, aan de grens met Montenegro. Maar daarna stuurt hij Wouter over de Durmitor waar hij zijn zwaarste dag ooit op de fiets beleeft.

'Met De Wind Mee', dinsdag 6 mei om 20.40 uur op VRT 1.