Woensdag in 'Sabena': Mayday Mayday Mayday

Op 8 mei 1972 luidt de kaping van Sabena-vlucht 571 een nieuw tijdperk in de luchtvaart in. Het terrorisme doet zijn intrede. In deze aflevering keren we terug naar de gebeurtenissen in Tel Aviv met co-piloot van dienst Jean-Pierre Herinckx.

'De twee vrouwelijke kapers hadden gezegd dat ze zwanger waren, terwijl ze in werkelijkheid elk 5 kg explosieven om hun middel hadden', zo herinenrt co-piloot Jean-Pierre Herinckx zich nog levendig.

Na afloop stuurt Sabena de veiligheidsmaatregelen in Zaventem drastisch bij. Wat ooit een veilige thuishaven leek, wordt hoe langer hoe meer een versterkte burcht.

Het 'Sabena-gevoel'

In de jaren '80 is de luchthaven uitgegroeid tot een kleine stad. Het grondpersoneel in Zaventem is belangrijker dan ooit. Van bagage-afhandelaar tot veiligheidsagent en receptioniste. Een job bij Sabena staat voor werkzekerheid in tijden van torenhoge werkloosheid. Het grondpersoneel blikt terug op het befaamde Sabena-gevoel en de bedrijfscultuur, waarin gratis vliegtuigtickets een belangrijke rol speelden. Maar er bestond ook een 'profitariaat' en een aantal Sabéniens ging duidelijk over de schreef.

Stillekes Aan Beginnen En Niet Afjagen

In 1985 wordt de luchthaven van Zaventem uitgebreid en krijgt Sabena af te rekenen met de opkomst van budgetmaatschappijen. Haar thuismarkt wordt langzaam maar zeker ingepalmd. En de verliezen stapelen zich jaar na jaar op. Minister van Verkeer Herman Decroo laat de overheidssteun voortaan afhangen van een verregaande sanering van de maatschappij. 'Sommige afdelingen waren inderdaad overbemand. Een veelgebruikte zinspeling op de afkorting van Sabena was: stillekes aan beginnen en niet afhaasten', stelt station-manager Carl Bogaert. In zijn functie kwam hij geregeld met andere maatschappijen in contact en hij ziet bijvoorbeeld veel verschil tussen de bedrijfscultuur bij Sabena en die bij KLM.

De besparingsplannen eind jaren ’80 leiden tot hevig vakbondsprotest en massale betogingen. De passagier is de dupe en begint Sabena te wantrouwen. De weg naar beneden lijkt definitief ingezet terwijl iedereen elkaar met de vinger wijst.

'Sabena', woensdag 24 november om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.