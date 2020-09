Woensdag in 'Pano': wachten op zorg

'Mantelzorgers worden uitgeperst. Ouders worden veroordeeld tot een levenslange zorgarbeid.' Forse woorden uit de mond van Frank, de papa van Gillian, 27 jaar en ernstig mentaal gehandicapt.

Voor Gillian zorgen is een bijzonder zware taak voor Frank, die nooit stopt. Mantelzorgers trekken in 'Pano' aan de alarmbel. 'Het gaat niet op om te zeggen dat je het grootste respect hebt voor mantelzorgers, wanneer je ze in de praktijk aan hun lot overlaat.'

Volwassenen met een handicap hebben sinds 2017 in Vlaanderen recht op een persoonsvolgend budget. Maar het geld dat Vlaanderen uittrekt is veel te beperkt om iedereen die er recht op heeft, het budget ook echt uit te betalen. Zo wachten zo’n 20.000 kinderen en volwassenen op hulp, en de wachttijden kunnen oplopen tot 20 jaar. 'Het is alsof de overheid zegt, u heeft recht op uw pensioen maar we zien dat er nog mensen zijn die voor u kunnen zorgen, dus u moet wachten tot de overheid meer geld heeft. Ik vraag me dan af wat er met ons landje zou gebeuren', zegt ook de papa van Janosh, een jongen van 15 met een zware beperking.

'Pano' zocht een aantal van die wachtende mantelzorg-gezinnen op, en onderzoekt grondig deze schrijnende problematiek. Wat zijn de gevolgen van de wachtlijsten voor de overbelaste mantelzorgers? Ouders wijzen met de vingers naar de Vlaamse regering, ook al heeft die 270 miljoen euro extra beloofd deze legislatuur. Ondanks alle politieke beloftes zullen de wachtlijsten tegen 2024 toch met meer dan de helft aangroeien.

Een reportage van Goedele Devroy. Eindredactie: Sara van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Wachten Op Zorg', woensdag 23 september om 21.25 uur op Eén.