Woensdag in 'Pano': Riolering, nu!

Zeven jaar geleden kocht 'Pano'-reporter Vincent Verelst zijn droomwoning in Bonheiden. Wat bovengronds nog steeds een droom is, blijkt onder de grond al gauw een nachtmerrie.

Het afvalwater stroomt niet naar de riolering maar komt via een bezinkput in de tuin terecht. Ook zijn buren behelpen zich met dompelpompen en bezinkputten en lozen hun afvalwater in de natuur. 'Ik ben geschokt', reageert Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. 'Het is een onaanvaardbare en zelfs illegale situatie.'

'Pano' onderzoekt waarom er in 2020 dagelijks nog steeds miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in vloeien en waarom we op het huidige tempo nog decennia bezig zijn om elke Vlaming aan riolering te helpen. Vincent en zijn buren zijn immers niet alleen. In Vlaanderen zijn 400.000 woningen nog niet aangesloten op de riolering. Dat heeft een zware impact op het milieu. Europa verwacht dat in 2027 al onze waterlopen van goede kwaliteit zijn. Maar de experten zijn unaniem: 'Die deadline halen we niet.'

De Vlaamse rioolsector lijdt onder complexe structuren en versnipperde bevoegdheden. Rioolprojecten slepen veel te lang aan. Gemiddeld duurt het zeven jaar om een buis de grond in te krijgen maar in de praktijk is tien jaar geen uitzondering. De gemeenten dragen veel verantwoordelijkheid maar voelen amper druk. 'Het beleid biedt veel wortels maar geen stok', meent Wim Van Gils van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad). 'Als de plannen niet worden uitgevoerd, moet Vlaanderen zelf kunnen optreden en moeten daar ook consequenties aan vasthangen.'

Het keuringsattest van de riolering kan ook worden opgenomen in de huizenpas, volgens Van Gils. Zo weet u op tijd of u één van die 400.000 woningen koopt zonder riolering. En vermijdt u onaangename verrassingen achteraf.

Een reportage van Vincent Verelst en Berber Verpoest. Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve.

