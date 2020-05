Woensdag in 'Pano': Nooit meer lockdown?

'Pano' meet de impact van het nieuwe coronavirus op de economie. De economische klap van deze crisis leidt niet enkel tot omzetverlies, maar ook tot frustratie en persoonlijke drama's.

Er is harde kritiek op de overheid, van topondernemers tot kleine zelfstandigen.

Veel bedrijven vechten voor hun toekomst, en proberen ze zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. In Plopsaland hopen ze op een snelle, veilige start: 'een boomstammetje tussenlaten, zodat je per ‘bubbel’ veilig gebruik kan maken van de attractie.' Plezier maken in een anderhalvemetersamenleving.

Sommige bedrijven blijven gewoon draaien, bij andere zorgt de coronacrisis voor een meerverkoop, maar heel veel bedrijven dreigen ook kopje onder te gaan. Het lijkt een 'survival of the fittest' te worden.

Wat brengt de toekomst? Hoe slagen we erin om de juiste balans te vinden tussen gezondheid en economie? Hoe pakken we een eventuele tweede lockdown aan?

Een reportage van Michael Van Droogenbroeck en Fabian Lefevere.

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano: Nooit meer lockdown?', woensdag 13 mei om 20.50 uur op Eén.