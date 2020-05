Woensdag in 'Pano': Hotel Corona

Krokusvakantie 2020: onbezorgd genieten duizenden Vlamingen van hun skivakantie in het Noorden van Italië. Eens terug thuis, komt de ongerustheid. Ze worden ziek.

'Het was bijna onwezenlijk', vertelt Dennis die zelf ook ziek werd. 'Het leek alsof het virus vanuit ons hotel België was binnengekomen. Dan begin je je wel vragen te stellen.'

'Pano' reconstrueert de eerste cruciale weken van de start van de epidemie in ons land. Het blijken cruciale dagen te worden, waarin mensen, als ze al een test kregen, soms lang moesten wachten op hun resultaat. Quarantaine was niet verplicht. Achteraf gezien hebben de skiërs vermoedelijk zo anderen besmet, zonder het te weten. Zoals Herman: 'Ik wou absoluut niemand besmetten. Dat was niet mijn bedoeling. Maar ik heb er vermoedelijk veel besmet.'

De week na de krokusvakantie dachten we nog dat Covid-19 vergelijkbaar was met een zware griep. Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste cruciale weken van de coronacrisis in ons land? Met reacties van Marc Van Ranst, Herman Goossens, Jan Stroobants, minister Maggie de Block en Sophie Quoilin van Sciensano.

Hotel Corona is een reportage van Hanne Decoutere, Doruntina Islamaj en Peter Brems. Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano: Hotel Corona', woensdag 27 mei om 20.45 uur op Eén.