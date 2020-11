Woensdag in 'Pano': hoop rond corona

De tweede coronagolf stelt onze ziekenhuizen opnieuw zwaar op de proef. Hebben we nu al betere behandelingen voor zwaar zieke COVID-patiŽnten dan tijdens de eerste golf in het voorjaar? Wat hebben de artsen al geleerd? En welke geneesmiddelen en behandelingen zitten er nog aan te komen?

'Pano' ontdekt dat een lama, hamsters en ex-coronapatiënten wel eens een belangrijke rol kunnen spelen in het vinden van een gepaste therapie.

Onze onderzoeksinstellingen zoals het Rega Instituut en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie spelen een belangrijke rol in de research naar geneesmiddelen en vaccins tegen het coronavirus. Grote farmaceutische bedrijven vinden makkelijk hun weg naar België voor klinische testen. 'Het hoge aantal besmettingen in ons land is op dat vlak een meevaller', vertelt Isabel Leroux-Roels. Zij is hoofdonderzoeker van CeVac, het vaccinatiecentrum in Gent.

Onze topvirologen Peter Piot en Johan Neyts benadrukken dat goede vaccins de enige manier zijn om uit deze crisis te raken. Maar zorgen de vaccins die onderweg zijn er ook voor dat we ons normale leven terugkrijgen in 2021?

Een reportage van Inge Vrancken en Goedele Devroy. Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve.

'Pano: Hoop rond Corona', woensdag 18 november om 21.25 uur op Eén.