Woensdag in 'Pano': de piek

Op woensdag 22 april is het derde deel van de 'Pano'-uitzendingen rond corona te zien op Eén, over de piek van de corona-epidemie. 'Pano' is erbij wanneer Danny Evens na 12 dagen uit kunstmatige coma ontwaakt.

De man is 47 en ‘vierde’ zijn verjaardag in coma. Een uitermate pakkend verhaal, dat de ploeg kon vastleggen in het Antwerpse ZNA Middelheim op het toppunt van de epidemie. Hoe gaat het vandaag met Danny?

Naast in het ZNA Middelheim draaiden de camera’s ook in 2 zwaar getroffen woonzorgcentra. In het Gentse Ter Rive is 'Pano' erbij wanneer iedereen getest wordt. De resultaten zijn weinig hoopgevend: 56 van de 80 bewoners zijn besmet. Woonzorgcentra worden ziekenhuizen. Wat nu?

De epidemie piekt, en dat is ook te zien bij het afscheid. 'Als het allemaal met woorden moet gebeuren, is afscheid nemen echt niet makkelijk', verwoordt een priester het. Ook bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen, met hun eigen ambulancedienst (en callcenter), is het alle hens aan dek.

Reportage: Stef Meerbergen, Hans Bontinck en Kristiaan Grauwels

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano - De piek', woensdag 22 april om 20.50 uur op Eén.