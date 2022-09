Woensdag in 'Pano': Bouwpromotor baas?

Het aantal appartementen in Vlaanderen neemt toe. Tom Coppens, een professor die zich voor de UAntwerpen buigt over onze ruimtelijke ordening, spreekt in 'Pano' over 'appartementisering'.

Ja, er moet door de bouwshift dichter op elkaar én hoger worden gebouwd: maar hoe gebeurt dat precies in Vlaanderen?

'Pano' focust in deze reportage op projectontwikkelaars of bouwpromotoren. We trekken daarvoor naar Oostende, Antwerpen en Merchtem. In die laatste gemeente is de helft van het schepencollege rechtstreeks of onrechtstreeks zélf actief als projectontwikkelaar. 'Dat kan', zegt schepen Steven Elpers (Lijst 1785). 'Wij staan niet boven, maar ook niet onder de wet en als college hebben wij een manier gevonden om elke mogelijke belangenvermenging tegen te gaan.'

Onwettig is het niet, maar in Antwerpen bijvoorbeeld worden RUP's of ruimtelijke uitvoeringsplannen soms door projectontwikkelaars mee opgemaakt én betaald. En wat als in Oostende appartementen op een toplocatie het grootste gebouw zullen worden aan de Belgische kust? Wordt zo tegemoetgekomen aan de 'bouwshift’?

'Pano' onderzoekt of de bouwpromotor baas is, en praat met politici van meerderheden en oppositie, met professor Stedenbouw Tom Coppens, met gewone burgers, met actiecomités én met de Vlaamse bouwmeester.

Over het project in Oostende is die alvast streng. 'Een gevaarlijk precedent', aldus Erik Wieërs.

Reportage: Wim Van den Eynde en Mieke Fauconnier

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano', woensdag 7 september om 21.35 uur Eén en in de app van VRT NWS.