Woensdag in 'Onze Natuur': Aarde

Miljoenen jaren geleden kwamen de eerste dieren aan land vanuit de zoute zee. Dieren en planten in de slikken en schorren aan de kust moeten zich nog altijd aanpassen aan dat zoute water.

In de poelen van de veengrond slibberen glibberige modderkruipers van poel tot poel. In de heidegebieden is de zandgrond los en arm. De planten moeten er dus robuuste wortels hebben. De zonnedauw haalt zijn voedsel niet uit de grond, maar vangt als vleesetende plant onoplettende insecten met zijn slijmerige tentakels.

De klapekster jaagt op kleine knaagdieren en spietst die op doornen als een voedselvoorraad voor hongerige tijden. Mierenleeuwen trekken hun prooi in zandtrechters om er hun larven mee te voeden. Het mannetje van de grijze zandbij leeft alleen om te paren en sterft kort daarna. Rupsendoders zijn als zwammen die parasiteren op vlindercocons. De vos is een opportunistische alleseter maar jaagt net als de giftige adder ook op kleine dieren. Het everzwijn is te groot en te gevaarlijk om zich ergens om te bekommeren en woelt overal de grond om op zoek naar voedsel.

Andere soorten in deze aflevering zijn onder meer lepelaars, torenvalken, nachtzwaluwen, lentevuurspinnen, mollen en oeverzwaluwen.

