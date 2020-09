Woensdag in 'Niveau 4 Gent': '40% meer druggebruikers in Gent'

Commissaris Rico: 'Ik zou graag al die ministers eens meenemen, zodat ze eens zien hoe het er in de realiteit aan toe gaat.'

De politie in Gent pakte vorig jaar bijna 3400 druggebruikers op, een toename van 40% op vijf jaar tijd. Vooral harddrugs zijn razend populair. Commissaris Rico en inspecteur Bart van het STROP-team proberen in de derde aflevering van 'Niveau 4 Gent' – op woensdag 9 september - het probleem aan te pakken met hun anonieme patrouilles door de stad, op zoek naar gebruikers of verkopers.

Om 10.00 uur 's morgens zien ze twee verdachten een berucht drugspand buitenstappen. Eén van hen is al jarenlang verslaafd en blijkt nu moedeloos op zoek naar hulp. Hoofdinspecteur Liesbet en haar wijkteam zien op patrouille hoezeer de drugsproblematiek kan toeslaan, ook bij jonge mensen. Ze kennen veel jongeren uit hun wijk en proberen hen op het rechte pad te houden.

'De politie alleen zal het zeker niet oplossen', weet commissaris Rico. 'Je moet preventief werken, je moet hulpverlend werken en je moet repressief werken. De mensen die de wetgevingen maken en de regels maken, zitten zodanig ver van de realiteit. Ik zou graag al die ministers eens meenemen, zodat ze eens zien het het er in de realiteit aan toe gaat.'

Het interventieteam van hoofdinspecteur Mathieu krijgt een oproep over een diefstal in een supermarkt. Ook dat blijft een pijnpunt in Gent en het vraagt enorm veel mankracht van de politie: er zijn 11.000 dossiers per jaar, maar liefst 30 per dag. Na een dag ontkennen ondanks overduidelijk bewijsmateriaal, bekent de verdachte toch. Hij blijkt te stelen om zijn drugsverslaving te bekostigen. Nog maar eens wordt duidelijk hoezeer tal van misdrijven in grootsteden rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan druggebruik.

Het team krijgt een dringende oproep binnen over een uitslaande brand in een appartementsgebouw. De bewoners moeten zo snel mogelijk geëvacueerd worden.

