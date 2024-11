Woensdag in 'Het Vaticaan - De Staat van de Kerk': Een kwestie van geloven

De vijfde aflevering graaft dieper naar de fundamenten van het geloof. Leven op aarde als een prelude op het eeuwige leven na de dood.

Is dit essentiële geloof onvoorwaardelijk of wordt het uitgedaagd? Wat is er nodig om te geloven? En sluit dat per definitie ongeloof uit? In deze aflevering geven Romeinse geestelijken en leken een ongeziene inkijk in hun geloof en twijfels. Door de ogen van westerse missionarissen verschuift de focus van geseculariseerd West-Europa naar de Democratische Republiek Congo om te ervaren hoe het geloof beleefd wordt bij de uiterst katholieke bevolking.

'Het Vaticaan - De Staat van de Kerk', woensdag 13 november om 21.20 uur op VRT Canvas.