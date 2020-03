Woensdag in 'Blind Gekocht': Happy end of harakiri?

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

Het moment van de waarheid voor Jan en Flo is aangebroken. Na de grote teleurstelling van het eerste huisbezoek, maken ze zich op woensdag 1 april klaar om te verhuizen.

Al zindert het eerste huisbezoek nog steeds na. Vooral Flo blijft het moeilijk vinden om het potentieel in de woning te zien. 'Het is nog altijd lastig', vertelt Jan. 'Ik ben keiblij en ik kan dat enthousiasme niet met Flo delen.' Toveren Dina en haar team alsnog een lach op hun gezicht? En gaat hun natte droom van een Japans toilet in vervulling?

Gelukkig ziet interieurarchitect Bart wél veel potentieel in de woning die aankoopmakelaar Béa voor 390.000 euro kocht. Maar Bart stoot wel op de grenzen van het renovatiebudget van 40.000 euro. De eisen van het koppel zijn zo goed als niet te matchen met de realiteit: 'Het renovatiebudget is echt wel beperkt voor de vele vierkante meters woning. Ik ga dus voornamelijk moeten focussen op de leefruimte. Voor de hal boven en de slaapkamers is er quasi geen budget. Dat zal wellicht een kleine teleurstelling zijn voor Flo, maar hopelijk kent dit verhaal toch nog een happy end.' Bij Jan en Flo begint het stilaan door te dringen dat er geen geld meer is voor nieuwe spullen, want heel hun interieur moet mee de verhuiswagen op...

Béa slaagde uiteindelijk in haar schier onmogelijke opdracht om een huis van 150.000 euro aan te schaffen voor alleenstaande moeder Davina en haar zoontje Alex. Ze kocht een huis voor 112.000 euro in hartje Kortrijk. Maar wat kan je krijgen in die prijscategorie? En met 38.000 euro renovatiebudget zorgt de woning bij Bart voor financiële kopzorgen.

In Dendermonde gaat Dina op bezoek bij Rob en Phylicia, want ook zij hebben dringend hulp nodig bij hun huizenjacht. Ze leerden elkaar vijf jaar geleden kennen en werkten samen als hulpverleners voor jongeren met psychische problemen. Ze genoten van een sportief en avontuurlijk leven tot een zwarte dag op het werk alles voorgoed veranderde. 'Op en dag was er een agressie-incident waarbij mijn linker enkel geklemd kwam te zitten tussen de deur en de deurstijl', begint Phylicia haar verhaal. 'Delen van mijn voet zijn daardoor verbrijzeld. Ook een deel van mijn spieren is afgestorven, dus ik heb heel veel kracht verloren. Ik heb blijvende schade overgehouden aan het arbeidsongeval. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het is om geen pijn te hebben.' Trappen op en af lopen zijn voor haar dus allesbehalve evident, dus zoekt het koppel nu naar een bungalow voor 340.000 euro.

'Blind Gekocht', woensdag 1 april om 20.35 uur op VIER.