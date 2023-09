WK Rugby LIVE op Play Sports

Vier jaar geleden kroonde Zuid-Afrika zich tot wereldkampioen rugby. De Springboks waren de verdiende winnaar van een fantastisch tornooi in Japan.

Maar op vrijdag 8 september is die triomf helemaal vergeten, want dan begint de strijd om de hoogste eer in het rugby opnieuw, deze keer in Frankrijk.

Het belooft de spannendste en meest fascinerende editie van het wereldkampioenschap rugby ooit te worden. De openingswedstrijd tussen topfavorieten Frankrijk en Nieuw-Zeeland is al meteen een finale waard. Andere grote kanshebbers op de eindoverwinning zijn Ierland en Zuid-Afrika, maar het wordt tijdens deze editie niet alleen uitkijken naar de zwaargewichten. Landen als Fiji, Georgië, Samoa en Italië zullen hun uiterste best doen om de gevestigde waarden het vuur aan de schenen te leggen met aantrekkelijk en aanvallend rugby. ​

Het wordt een onvoorspelbaar tornooi met een waanzinnige beleving, een feest van tackles, offloads en tries. Thomas Liekens gidst je door het hele WK, absoluut niet te missen dus!

Het WK Rugby, vanaf 8 september tot de finale op 28 oktober LIVE op Play Sports.