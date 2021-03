Willy Sommers verrast Geike Arnaert met unieke 'polonaiseversie' van haar monsterhit Zoutelande

Het is aan de Geike Arnaert om in de spotlights te treden in 'Liefde voor Muziek'. Samen met de Nederlandse band BLØF nam Geike één van haar grootste hits op: Zoutelande.

Het is polonaisekoning Willy Sommers die deze hit vanavond in een ander jasje steekt: 'Ik begin opvallend met alles erop en eraan! Qua ritme en tempo leunt het erg aan bij 'Laat De Zon In Je Hart'', vertelt Willy. Krijgt hij de andere artiesten aan het dansen?

