'Wij Zijn Europa' meert aan in Scandinavië

Lieve en Marij komen aan in ScandinaviŽ, met z'n bekende Nordic Model vaak gezien als hťt voorbeeld voor Europa. Ze gaan na waarom de ScandinaviŽrs zo gelukkig zijn en ontdekken er de kracht van gelijkheid.

Ze ontmoeten er de eerste vrouwelijke Imam van Scandinavië; ontdekken hoe ook mannen openlijk over hun gevoelens kunnen praten; en vernemen hoe een milde aanpak van daklozen positieve resultaten kan afwerpen. Uiteraard duikt Lieve er ook in een Finse sauna. Of dat probeert ze althans...

'Wij Zijn Europa', dinsdag 2 april om 21.20 uur op VRT CANVAS.