'Wij Zijn Europa' houdt halt in het Verenigd Koninkrijk

Lieve en Marij maken de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk om te polsen hoe het met dat land is gesteld, vier jaar na de Brexit.

Ze peilen naar de Britse fierheid in de schaduw van Windsor Castle; houden halt in Boston, waar 75,6% voor ‘Leave’ stemde; wagen zich aan een bezoek van Blackpool, waar de belabberde staat van de Britse gezondheidszorg schrijnend zichtbaar is; en maken kennis met de Schotse eigenzinnigheid… Dit alles uiteraard overgoten met een sausje van typisch Britse humor.

'Wij Zijn Europa', dinsdag 26 maart om 21.20 uur op VRT CANVAS.