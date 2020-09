Wie wordt 'The Voice Kids 2020'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het begon voor hen met 1 druk op de knop van hun coach Laura Tesoro, K3, Gers Pardoel of Sean Dhondt. Op vrijdag 11 september staan 8 jonge talenten met een klok van een stem in de grote finale van 'The Voice Kids'.

Een finale waarin zelfs de coaches een traantje laten om de hartverscheurende keuzes die ze moeten maken. Want de lat ligt nóg hoger en er kan er maar één met de winst naar huis gaan: dé Voice Kids van 2020. Wordt het Justin of Veronika van team Laura? Gala of Tiany van team Sean? Max of Sofia van team Gers? Of Mette-Marie of Romina van team K3?

De finale wordt vrijdag feestelijk geopend door alle 8 finalisten. Zij brengen de sfeer erin met Fascination van Alphabeat. Nadien brengt elke finalist een eigen nummer, waarna de coaches hun topfinalist doorsturen naar de slotronde. Deze 4 talenten brengen nog één nieuw nummer en proberen daarmee de onpartijdige, digitale publieksjury te overtuigen. Zij bepalen immers wie de winnaar van 'The Voice Kids 2020' wordt. Die winnaar mag een eigen single opnemen, een jaar lang gratis kleren shoppen en gaat naar huis met een spaarpot van 10.000 euro.

In de finale duikt ook Slongs Dievanongs op, die in het tweede seizoen van 'The Voice Kids' de winnende coach werd dankzij de overwinning van Jens Dolleslagers. Voor haar nieuwe single laat Slongs de 8 finalisten al eens proeven van een echte opnamestudio. Voor de winnaar van 'The Voice Kids' heeft ze nog een speciale verrassing in petto. Ook Jade, de winnares uit team Gers van vorig jaar, staat vrijdag op het grote 'Voice Kids'-podium. Zij brengt in primeur haar nieuwe single Lately.

Met deze nummers knallen de finalisten van 'The Voice Kids' nog een laatste keer dit seizoen:

TEAM LAURA

Veronika - 14 - Kessel-Lo - zingt in de finale Spirit van Beyoncé

Justin - 14 - Linter - zingt in de finale Bellyache van Billie Eilish

TEAM SEAN

Gala - 15 - Grimbergen - zingt in de finale Goodbye Yellow Brick Road van Elton John

Tiany - 14 - Overijse - zingt in de finale No Time To Die van Billie Eilish

TEAM GERS

Sofia - 13 - Lot - zingt in de finale Don’t Watch Me Cry van Jorja Smith

Max - 12 - Edegem - zingt in de finale Sorry van Halsey

TEAM K3

Mette-Marie - 14 - Averbode - zingt in de finale River van Bishop Briggs

Romina - 13 - Kinrooi - zingt in de finale Lost Without You van Freya Ridings

'The Voice Kids 2020' (finale!), vrijdag 11 september om 20.40 uur bij VTM.