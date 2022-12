Wie wint de bloedstollende finale van 'BV Darts'?

Wie kroont zich tot dé nieuwe 'BV Darts'-kampioen en krijgt de felbegeerde wisselbeker door huidig eigenaar Andy Peelman himself overhandigd? Francesco Planckaert, Maksim Stojanac, Tourist LeMC en Hans van Alphen vechten het uit in een bloedstollende en verrassende finale-aflevering van 'BV Darts'.

In twee kleppers van halve finales kruisen Hans en Tourist de pijlen en gaan ook Maksim en Francesco de strijd met elkaar aan. Wie gooit zijn tegenstander genadeloos naar huis en strijd vervolgens voor de titel in de allesbeslissende finale?

Het titanenduel tussen Hans en Tourist belooft alvast vonken te geven. Tourist bleef lange tijd dé te kloppen man van het toernooi, maar Hans speelde in de BV League zijn tegenstanders van het kastje naar de muur en gaf ook Tourist met 3-0 een stevige pandoering. Neemt Tourist ‘Samurai’ LeMC revenge en hakt hij ditmaal ‘The Spartan’ in de pan? Ze vechten het uit op het scherpst van de snee.

‘Mad Maks’ Maxim verzekerde zich op de valreep en met de hakken over de sloot van een ticket voor de finale-aflevering. Kan hij in de halve finale opnieuw verrassen tegen topfavoriet Francesco? Die werd bij aanvang van het toernooi nog naar huis gespeeld, om daarna na een blessure van Omar Souidi terug opgevist te worden én op zijn kousenvoeten de tweede plek in de BV League te veroveren. De twee BV Darters trakteren de kijker op een joekel van een wedstrijd en een plottwist van jewelste. Voor de gelegenheid zorgen ook hun ‘walk ons’ voor extra veel vuurwerk en spektakel.

De winnaars van de halve finales smijten zich - en hun pijlen - een allerlaatste keer in de strijd voor de titel en de wisselbeker. Die wordt door de allereerste 'BV Darts'-kampioen, Andy Peelman, overhandigd.

'BV Darts', donderdarts 8 december om 20.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.