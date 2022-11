Wie verovert een plaats in de finale van 'BV Darts'?

Elke Clijsters, Jamie-Lee Six, Hans van Alphen, Tourist LeMC, Maksim Stojanac en Francesco Planckaert smijten zich - en hun pijlen - een laatste keer in de strijd voor een finaleplaats in 'BV Darts'.

Tijdens de laatste wedstrijddag van de BV League, op donderdarts 1 december om 20.45 uur bij VTM 2, bepalen drie felbevochten duels de definitieve rangschikking en worden de vier finaletickets uitgedeeld. Alles is nog mogelijk tijdens deze zenuwslopende wedstrijddag. Francesco Planckaert staat met één been in de finale, maar slaagt hij erin nog een match te winnen en zo zijn plaats te verzilveren? Hans van Alphen en Tourist LeMC domineren in de BV League, maar wie speelt nu écht de pannen van het dak in een clash tussen de twee topfavorieten en verovert de eerste plaats in het klassement? Maar het zijn vooral Maksim Stojanac en Elke Clijsters die de kijkers een regelrechte thriller voorschotelen. In een bloedstollend match wordt het letterlijk alles of niets voor de twee BV darters.

Elke Clijsters schakelt op de valreep nog extra hulp in van twee piepjonge darttalenten. De kleine rekenwonders brengen Elke niet alleen dart-, maar vooral ook rekenkunsten bij.

'BV Darts', donderdarts 1 december om 20.45 uur bij VTM 2 en ook op VTM.GO.