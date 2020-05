Wie schopt het tot in de finale van 'LEGO Masters'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wie schopt het tot de finale van 'LEGO Masters'? Andreas en Arno zijn er alvast niet bij. Gemiddeld 779.752 kijkers (live +3) zagen de voorbije week hoe het sympathieke koppel de wedstrijd moest verlaten.

Daarmee was de vorige uitzending goed voor 38,8% marktaandeel op VVA 18-54 en maar liefst 50,6% op de jongere doelgroep 18-44.

Op zaterdag 23 mei is de inzet groot tijdens de halve finale. Er zijn nog vier duo’s, 2 Vlaamse en 2 Nederlandse, in de running. De spanning is te snijden. De concurrentie moordend. Iedereen moet z’n A-game laten zien in deze visueel impressionante halve finale waarin reizen door de tijd centraal staat in de twee opdrachten die Bjorn en Corneel, David en Giovanni, Jan en Lola en Jos en Martijn tot een goed einde moeten brengen.

Hoe goed hebben de deelnemers opgelet tijdens de geschiedenislessen? Ook dat speelt mee naast de bouwtechnieken en de creativiteit van de duo’s. Bjorn en Corneel: 'We hebben al een paar afleveringen gewonnen dus dat schept misschien verwachtingen en ook wat extra druk, maar we gaan er gewoon weer keihard voor gaan vandaag'.

De deelnemers moeten een teletijdtrein bouwen tijdens de eerste opdracht en daarvoor krijgen ze één uur de tijd. Voor de ene een nog grotere uitdaging dan voor de andere. Giovanni: 'Ik heb helemaal niets met treinen. Alle treinen die ik ooit heb genomen, komen te laat. En ik heb nog nooit in m’n leven een trein gemaakt.'

Opdracht 2? Brickmaster Bas heeft een basisontwerp neergepoot met daarin vlakken voor de prehistorie, de middeleeuwen, de industriële revolutie en de toekomst, die de deelnemers moeten bebouwen op 16 uur tijd. David en Giovanni moeten echter eerst op dezelfde golflengte zien te geraken over het verhaal dat ze willen brengen en dat blijkt deze keer geen sinecure te zijn. Bouwen met twee: het is niet altijd evident, zo blijkt. 'Ik denk dat we straks nog zullen moeten gaan armworstelen. Of met modder gooien'. De Nederlandse studenten Jos en Martijn moeten na enkele uren bouwen weer een deel afbreken door een praktisch probleem. En ook Corneel ervaart tegenslag en moet keuzes maken in de hoop door te kunnen stoten naar de finale en aanspraak te maken op de geldprijs van 25.000 euro.

'Lego Masters', zaterdag 23 mei om 20.25 uur bij VTM.