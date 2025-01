Wie mag mee naar de boerderijweek? Fauve en Yarne hakken belangrijke knopen door

Wie mag een week komen logeren op de kinderboerderij van Fauve (32)? Keuze is er in elk geval genoeg, want in de derde aflevering van 'Boer zkt Vrouw' op maandag 14 januari staan maar liefst 7 mannen te popelen.

Een doe-het-zelf-cursus vlotten bouwen is voor Fauve de ideale activiteit om te checken wie twee handige ‘pollekes’ heeft en wie meteen de draad kwijt is.

Voor Fauve knopen doorhakt, is er nog één iemand die ze privé wil spreken: Pieter. En daar heeft ze zo haar redenen voor.

Ondertussen maakte vleesveeboer en slager Yarne (24) samen met zes dames de kermis onveilig. Dé plek bij uitstek om eens lekker dicht bij mekaar te kruipen in het reuzenrad, of stiekeme blikken uit te wisselen in de rups. Maar wie kiest Yarne voor een vleugje romantiek op zijn erf? De boer is alvast hoopvol: 'Ik denk wel dat de juiste er tussen zit!', vertelt hij voor het keuzemoment al aan Dina.

In Essen verklappen de koffers van Andy, Jan en Anthony dat ze niet snel willen vertrekken. Of de mannen na hun eerste nacht op de boerderij van Eline (23) voldoende uitgerust zijn voor wat de vleesveeboerin in petto heeft, is nog maar de vraag. Ze heeft de ideale klus in gedachten om te testen of de mannen uit het juiste kluit gewassen zijn om mee te draaien in de melkstal.

Fruitboer Alberic (58) koos tijdens de speeddate drie vrouwen en het duurt niet lang voor Aicha, Nadina en kersverse oma Gina zich bij hem thuis helemaal op hun gemak voelen. Alberic mag zich meteen bewijzen. Voor het eerst in zijn 58-jarige bestaan waagt hij zich aan een zeer delicaat proces: het koken van spaghetti. Maar Aicha ziet haar kans schoon en schiet de arme Alberic te hulp. Gaat de liefde van de man écht door de maag?

'Boer zkt Vrouw', dinsdag 14 januari om 20.40 uur bij VTM.