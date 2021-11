'Wie kwam er hier om zich te bewijzen?' Emoties tussen Bert en Delphine laaien op tijdens allerlaatste kampvuur

Het allerlaatste kampvuur van Temptation Island: Love or Leave is aangebroken. De laatste koppels van dit seizoen, Bert en Delphine & Aylin en Efrain, zien elkaar na twee intense weken weer terug.

Zowel Bert en Delphine brachten tijdens deze relatietest enkele geheimen van elkaar naar buiten. Na een nieuwe onthulling over Bert, was het voor hem snel duidelijk: hij zette een streep onder hun relatie. Hoe zullen Bert en Delphine reageren wanneer ze elkaar eindelijk terugzien? En komt de waarheid naar boven?

Aylin verbrak haar relatie met Efrain, omdat hij enkele regels had verbroken. Maar voor Efrain werd het op 'Temptation Island' heel duidelijk: Aylin is dé vrouw van zijn leven. Zal Aylin hem kunnen vergeven en krijgt Efrain nog een tweede kans? Of verlaat Aylin als single vrouw 'Temptation Island: Love or Leave'?

In deze editie van 'Temptation Island: Love or Leave' waren de vrijgezellen belangrijker dan ooit. De singles kregen de kans om een koppel in de gevarenzone te plaatsen, het gekozen koppel kreeg dan nog 24 uur de tijd om toch de connectie op te zoeken. Koen en Deborah werden door de singles gekozen om het eiland te verlaten. Hoe zou het nu met hen zijn, drie maanden na dit avontuur?

'Temptation Island: Love or Leave', vrijdag 19 november om 20.35 uur op Play5.