Wie haalt de halve finale van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'?

Hammertime in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', want alle kookingrediŽnten gaan onder de hamer. Tijdens een speciale veiling verkoopt de jury namelijk vis, vlees en groenten aan Daan, Liesa, Olga, Serine en Titus.

De chefs betalen uiteraard niet met cash geld, maar wel met kostbare tijd. Elke minuut die ze uitgeven aan hun favoriete ingrediënt, kunnen ze niet meer spenderen aan het bereiden van hun gerecht. Titus heeft de smaak meteen te pakken: 'Ik vind dit wel plezant. We zijn maar met 5 en je voelt dat iedereen on top of his game is. We zijn echt een spelletje aan het spelen nu.'

Liesa verloor vorige keer de cook-off en moet het doen met een stevig nadeel. Ze mag niet mee bieden en zal moeten koken met wat er nog overblijft: 'Ik vind dat niet zo heel erg. Ik vind dat op een bepaalde manier wel comfortabel.' De 2 chefs met de minste gerechten spelen de eliminatieproef, de verliezer valt onherroepelijk af. Wie krijgt de figuurlijke slag van de hamer en moet net voor de halve finale de keukenhanddoek in de ring gooien?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', woensdag 3 april om 21.15 uur op GoPlay en Play4.