West-Vlaamse girlpower in een nieuwe week van 'Huizenjagers'

In de derde week van 'Huizenjagers' - van maandag 17 april t.e.m. donderdag 20 april - halen drie kersverse makelaars alles uit de kast om de felbegeerde 'Huizenjagers'-trofee binnen te rijven.

Ze gaan op zoek naar droomwoningen in het Brugse Ommeland, een regio om u tegen te zeggen. De groene gordel rond Brugge heeft heel wat te bieden, maar kunnen de drie makelaars alle eisen van de potentiële kopers afvinken?

Makelaars

Alix: De 29-jarige Alix is geboren en getogen in Gent, maar verhuisde naar Brugge toen ze 16 was. Ze werd meteen verliefd op de stad; ze houdt van de vakantiesfeer die er hangt. Als jobstudent leerde ze verkopen in de chique kledingboutiques in Knokke. En voor een goede verkoopster is er in de immowereld altijd plaats!

Gaëlle: Gaëlle is 25 en woont en werkt eigenlijk in De Haan. Ze groeide op en ging naar school in het Brugse Ommeland en dus keert ze voor Huizenjagers maar al te graag eens terug. Op haar 18e ging ze voor een studie Oosterse Talen. Ze leerde Arabisch, maar na anderhalf jaar merkte de sociale Gaëlle dat ze meer contact met mensen nodig had. Ze ging het vastgoed in en bloeide er helemaal open. Gaëlle is ook een echte fashionista. Ze probeert haar outfit altijd zo goed mogelijk te matchen met het pand en de verkopers.

Jolien: Jolien zit al elf jaar in ’t vak. Ze is makelaar geworden door toedoen van een ander immoprogramma op het toenmalige VT4: 'Huizenjacht'. De toen 15-jarige Jolien vond het fantastisch en wilde sindsdien zelf ook makelaar worden. Ze runt een kantoor samen met een ex-huizenjager uit seizoen drie: Elien Wanneyn. Dat Elien toen mocht plaatsnemen in het huizenjagersbusje en niet zij, weegt op haar. Daarom wil ze nu niet onderdoen: Elien nam toen geen trofee mee naar huis, en dat maakt Elien net extra gemotiveerd om wél die trofee binnen te halen.

Kopers

Aflevering 1 op maandag 17 april: Annemie, Bianca en Isabel - budget €425.000

Isabel is professor aan een Brusselse universiteit en zoekt een plekje om af en toe te kunnen ontsnappen aan het drukke stadsleven. Ze zoekt daarvoor een unieke vakantiewoning in de natuur tussen Brugge en Damme. Haar ideale vakantiewoning is authentiek, charmant en vooral ook excentriek. De huizenjagers mogen zich helemaal uitleven, want voor Isabel geldt hoe specialer, hoe beter!

Aflevering 2 op dinsdag 18 april: Jonas en Emma - budget €350.000

Jonas en Emma zijn een jong koppel die helemaal klaar zijn voor huisje, tuintje, boompje, kindje. Ze wonen nu nog bij de mama van Jonas, maar zijn dus op zoek naar een eigen liefdesnestje om een gezin te stichten. Voor hun eerste woonst samen zoeken ze in de deelgemeentes van Brugge en hebben ze graag 3 slaapkamers en een grote tuin. Voor Jonas mag daar zeker ook een mancave bij.

Aflevering 3 op woensdag 19 april: ​ Fien en Marie – budget € 500.000

Fien en Marie zijn al elf jaar een koppel en klaar voor een huis samen. Ze zijn al een jaar zelf op zoek, zonder resultaat. En dus schakelen ze de hulp van de huizenjagers in. Ze willen een energiezuinige woning met minstens drie slaapkamers in de buurt van Oostkamp. Een grote open keuken vinden ze heel belangrijk, want ze houden van koken en geven geregeld etentjes voor familie en vrienden.

Aflevering 4 op donderdag 20 april: Thomas en Nele – budget €530.000

Thomas en Nele wonen nu in een klein appartementje. Met het oog op gezinsuitbreiding zoeken ze een huis in de rand rond Brugge. Belangrijk is dat het huis in een rustige straat ligt, zodat hun toekomstige kinderen alles met de fiets kunnen doen. Ze houden van de Scandinavische stijl. Een extra pluspunt is een bad voor Thomas!

'Huizenjagers' in het Brugse Ommeland, vanaf 17 april op Play4.