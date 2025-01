Wesley Sonck en Sergio Herman beleven een Armeense bromance in 'Sergio Over De Grens'

Sergio Herman reist samen met ex-profvoetballer en voetbalanalist Wesley Sonck naar ArmeniŽ. Een bergachtig land met een bewogen geschiedenis, maar met een avontuurlijke keuken, rijk aan invloeden vanuit de hele wereld.

Sergio en Wesley trotseren de ruige, adembenemende berglandschappen en trekken naar het culinaire hart van het land. Bij een Armeense familie bakken ze brood en barbecueën ze volgens traditionele technieken in een ondergrondse oven, ze genieten van aardappelen gegaard in koeienmest en proeven kaas die zelfs Sergio doet slikken: 'Dit is kaas voor gevorderden. Wow. Dit is hardcore, hoor.' Gelukkig spoelen de Armenen alles door met een flinke shot wodka. Of het nu de wodka is of de vele, onverwachte raakvlakken tussen Sergio en Wesley: de twee bouwen al snel een hechte band op. Hun bromance bereikt tegen wil en dank een hoogtepunt wanneer ze tijdens een nachtje wildkamperen een kleine tent delen: 'Daar kan je toch niet met twee in slapen? We gaan elkaar heel de nacht voelen.'

Een bijzonder openhartige Wesley neemt Sergio dan ook mee op een persoonlijke roadtrip doorheen zijn jeugd, privéleven en rijkgevulde voetbalcarrière. Wesley vertelt hoe een zware val van de trap in 2015, waarbij hij meerdere nekwervels brak, zijn kijk op het leven ingrijpend veranderde. Daarnaast blikt hij terug op zijn carrière als profvoetballer en geeft hij toe dat stoppen hem moeilijk viel: 'Dat is het grootste verlies in de passie die je hebt. Je doet wat je graag doet en plots zegt iemand: we gaan je geen contract meer geven, want je bent te oud. Toen heb ik gezegd: als dit het is, dan beslis ik zelf om te stoppen. Dat was niet makkelijk. Datgene wat je goed kan, mag je niet meer doen.'

Sergio en Wesley vinden heel wat raakvlakken wanneer ze hun ervaringen delen over het vaderschap, het verwerken van een scheiding, het vinden van een nieuwe liefde en het verlies van hun vader. Wesley blikt ook terug op zijn jeugd, die hij voor een groot deel in het café van zijn moeder doorbracht: 'Als tiener lag ik in mijn bed en speelde de jukebox volle bak. Ik heb stoelen door het raam zien vliegen, ik heb vechtpartijen gezien.' Op zijn negentiende besliste Wesley dat het welletjes was en ging hij alleen wonen, wat leidde tot een breuk met zijn moeder. Twintig jaar lang hadden ze geen contact, maar mede dankzij Wesley’s nieuwe liefde werd die jarenlange stilte tussen moeder en zoon recent doorbroken. 'Zij heeft wel een bepaalde impact. Ik heb haar gezegd: als je ooit bij mij weggaat, wil ik nooit nog een andere vrouw in huis', aldus Wesley over zijn kersverse vrouw Virginie.

