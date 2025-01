Wesley Sonck blikt terug op zijn afscheid als profvoetballer in 'Sergio Over De Grens'

Hij scoorde maar liefst 24 goals voor de Rode Duivels, maar wanneer Sergio Herman hem vraagt of hij tevreden terugkijkt op zijn voetbalcarrière is het antwoord van Wesley Sonck resoluut 'neen'.

'Ik heb ooit een bod gekregen van Sevilla, ik wou echt heel graag in Spanje voetballen. Ik heb ook even de kans gehad om in Engeland te spelen. Maar om heel veel redenen, is dat nooit echt concreet geworden. Ik vind dat wel een gemis', licht Wesley toe in 'Sergio Over De Grens', vanavond bij VTM. In het adembenemende berglandschap van Armenië, blikt hij ook terug op het einde van zijn rijkgevulde carrière als profvoetballer. Aan Sergio geeft hij toe dat het moeilijk was om afscheid te nemen: 'Dat is het grootste verlies in de passie die je hebt. Je doet wat je graag doet en plots zegt iemand: we gaan je geen contract meer geven, want je bent te oud. Toen heb ik gezegd: als dit het is, dan beslis ik zelf om te stoppen. Dat was niet makkelijk. What’s next? Datgene wat je goed kan, mag je niet meer doen.'

