Wereldtitel tussen zwaargewichten Tyson Fury en Dillian Whyte live op VTM 4

Kan Tyson Fury zijn wereldtitel boksen bij de zwaargewichten verdedigen of delft hij het onderspit tegen zijn uitdager Dillian Whyte? Fans van de bokssport kunnen één van de meest spraakmakende bokskampen van het jaar op zaterdag 23 april live volgen bij VTM 4.

Rond 23.00 uur stapt Dillian Whyte in de ring van een uitverkocht Wembley Stadium met slechts één doel voor ogen: één van de meest veelbesproken figuren uit de bokswereld en levende legende, Tyson Fury a.k.a. 'The Gypsy King', van zijn wereldtitel bij de zwaargewichten beroven. Houdt Fury, die maar liefst 32 matchen op rij onbeslagen bleef, stand? Met een slordige 30 miljoen pond in de prijzenpot, twee Britten in de ring en meer dan 90.000 supporters in het Wembley Stadium belooft het in ieder geval een legendarisch gevecht te worden.

VTM 4 start om 20.25 uur met de uitzending, waar de boksfanaat ook het voorprogramma met zeven kampen - waarvan twee titelkampen - deels live en deels via samenvattingen kan volgen. De kampen worden becommentarieerd door Sverre Denis, met co-commentator Freddy De Kerpel aan zijn zijde.

Tyson Fury en Dillian Whyte, zaterdag 23 april om 20.25 uur bij VTM 4.