Wereldster Gala en de comeback van 'Boem, Boem, Boem' Andy Samyn in 'Tien Om Te Zien'

Zondag krijgen Anne, Willy, Laura en Aaron hoog bezoek in een nieuwe aflevering van 'Tien Om Te Zien'. Niet alleen ontvangen ze de grootste hitmakers van het moment, zoals CAMILLE, Pommelien Thijs en Berre.

Ze krijgen met ninetiesicoon Gala ook een absolute wereldster over de vloer, die haar monsterhit Freed From Desire live komt brengen op het 'TOTZ'-podium. En zij zet de zeedijk van Westende meteen in vuur en vlam!

Daarnaast nodigde 'Tien Om Te Zien' ook een bijzondere muzikale gast uit om terug te zien. Niemand minder dan Andy Samyn, de broer van Get Ready!-lid Jimmy, zingt nog één keer zijn legendarische song Boem Boem Boem uit 1998, speciaal voor 'het mooiste meisje van de klas'.

'Tien Om Te Zien', zondag 28 augustus om 20.00 uur bij VTM en op VTM GO.