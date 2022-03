'Wereldrecord III': van de koningin van de backhand tot de keizer van de kasseien

Ieder wereldrecord is een topprestatie, maar niet elke topprestatie is een wereldrecord. Daarom kijkt sportjournalist Maarten Vangramberen in deze derde reeks van 'Wereldrecord' voorbij de cijfers en komma's van de absolute records en breidt hij zijn onderzoeksterrein uit naar sporten waarin het niet zozeer om records draait: voetbal, boksen, tennis, wielrennen, tafeltennis en triatlon.

Maarten neemt deze keer zes topprestaties van Belgische makelij onder de loep. Waarom rijdt er niemand beter over de kasseien van Parijs-Roubaix dan Tom Boonen? Hoe komt het dat doelman Simon Mignolet zelfs in het donker de juiste hoek kiest? Wat hebben een mokerslag van een bokser en een vleugelpiano gemeen? En wat is het geheim van de fantastische eenhandige backhand van Justine Henin? Wereldrecord zoekt het uit en houdt deze exploten tegen het licht van de allernieuwste sportwetenschap.

Want ook nu weer laat Maarten zichzelf en de wetenschap los op al die iconische sportprestaties. Samen met topsporters, coaches, sportwetenschappers en andere experten onderzoekt hij hoe het komt dat sommige mensen tot prestaties in staat zijn die voor de meesten van ons buitenaards lijken. Daarbij stelt hij ook zijn eigen lijf en leden proefondervindelijk ter beschikking van de (sport)wetenschap.

Dit zijn de onderwerpen van 'Wereldrecord III':

Aflevering 1 - Brazilië vs België, WK voetbal 2018

Aflevering 2 - Delfine Persoon vs Katie Taylor, WK boksen 2019

Aflevering 3 - Justine Henin vs Kim Clijsters, halve finale Roland Garros 2001

Aflevering 4 - Tom Boonen in Parijs-Roubaix, 2005

Aflevering 5 - Jean-Michel Saive vs Jan-Ove Waldner, EK tafeltennis 1994

Aflevering 6 - Luc Van Lierde in de Iron Man, triatlon, 1996

'Door af te stappen van de tijden en de cijfers hebben we dit seizoen een heel blik aan nieuwe sporten kunnen opentrekken. Ook de grote, klassieke sporten, waarin de sportwetenschap een alsmaar grotere en belangrijkere plaats inneemt. Het is heel fascinerend om vastgeroeste veronderstellingen in die sporten te ontkrachten of net te bevestigen', verduidelijkt Maarten Vangramberen.

Aflevering 1: Brazilië vs België, WK voetbal 2018 - maandag 21 maart

Op 6 juli 2018 staan de Rode Duivels in het Russische Kazan voor een afspraak met de voetbalgeschiedenis: de kwartfinale tegen topfavoriet en vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. De gouden generatie van het Belgische voetbal maakt het die avond waar en wint voor de ogen van de hele wereld met 1-2 tegen voetbalreus Brazilië.

Maarten Vangramberen onderzoekt in deze aflevering welke rol het tactische plan van Roberto Martinez speelde bij de winst tegen de Brazilianen. We duiken samen met hem in het onzichtbare dataverkeer dat het moderne voetbal bepaalt en werpen een blik in het brein van creatieve voetballers. We zien bijvoorbeeld hoe doelman Simon Mignolet bij een penalty zelfs in het donker de juiste hoek weet te kiezen. En Maarten trekt zelf de voetbalschoenen aan om te ervaren waarom een gewone sterveling Kevin De Bruyne niet kan zijn, zelfs niet voor heel even.

Met bondscoach Roberto Martinez, Laurent Chapelle (VUB), prof. Matthieu Lenoir en prof. Frederik Deconinck (UGent), Maximilian Klemp (University of Sports, Keulen), ex-voetballer en analist Gert Verheyen, Red Flame Julie Biesmans en Rode Duivels Hans Vanaken en Simon Mignolet.

'Wereldrecord' is een productie van De Mensen voor Canvas.

'Wereldrecord III', vanaf maandag 21 maart om 21.20 uur op Canvas en VRT NU.