Wendy Van Wanten openhartig in 'Het Huis': 'Ik ben altijd meer Wendy dan Iris geweest'

Wendy Van Wanten is de vierde gast die het huis mag betreden. Al noemen we haar beter Iris Vandenkerckhove, want haar alter ego heeft ze thuisgelaten. Het televisie-icoon zet haar showbizzknop uit en toont zich van haar meest ongeziene kant.

Als Eric Goens met zijn oldtimerbusje bij Iris thuis aankomt, legt hij meteen een paar regels op waaraan ze zich moet houden. 'We gaan Wendy thuislaten en ik pak Iris mee. En er komt een verbod op verkleinwoordjes en schunnige moppen', lacht Eric.



Iris stemt toe en belooft vierentwintig uur lang zichzelf te zijn. Want Iris Vandenkerkchove is de vrouw die echt niemand kent. Zangeres, moeder, model, mysterie, niets is wat het lijkt.



Mama Nelly

De fotokamer, waar Iris een foto van haar moeder Nelly ziet hangen, legt meteen een groot trauma bloot. 'Het is ongelooflijk. Ik was amper 19 toen ze overleed. Dat komt hard aan. Zij was 62 jaar en ik word er binnenkort 62. Daardoor speelt dat nog veel harder mee”, vertelt een emotionele Iris. Ook haar eerste cover zal eeuwig verbonden zijn aan het overlijden van mama Nelly. “Ik heb het verlies nog geen plaats kunnen geven. Ik ben al die jaren gevlucht.'



Uiteindelijk vindt Iris toch een vluchtweg door van persoonlijkheid te veranderen en haar alter ego Wendy aan te nemen. “Ik ben altijd meer Wendy dan Iris geweest. Wendy is een fantasie, het leven aan de luchtige kant. Terwijl Iris zich eerder verstopt.”



De PinUp Club

Het is pas eind jaren 80 dat Wendy Van Wanten wordt geboren. Op een casting laat ze een diepe indruk na op de Nederlandse tv-maker Jef Rademakers. Hij wil haar als brievenmeisje in zijn soft-erotisch programma 'De PinUp Club', maar vindt haar naam niet sexy genoeg. Rademakers doopt Iris Vandenkerckhove om tot Wendy Van Wanten en creëert daardoor een van de grootste lustobjecten van de Lage Landen.



'Ik had nooit gedacht dat die naam me voor de rest van mijn dagen zou achtervolgen. Want ik heb daar eigenlijk maar vier opnamedagen voor gehad. Maar dat sloeg in als een bom. Niemand had het zogezegd gezien, maar iedereen had het echt wel gezien hoor.'



Turbulent liefdesleven

In de kinderkamer laaien de emoties hoog op. Nog meer dan anders, want Iris blikt niet alleen terug op haar kindertijd, maar ook op haar liefdesleven. Hoe komt het dat ze op jonge leeftijd al mama werd? Welke rol speelde haar manager, wijlen Danny De Waele, echt in haar leven? Wat is het zwaarste kruis dat Iris meedraagt? Wat heeft ze met Joachim Stiller, het mysterieuze personage uit de roman van Hubert Lampo?



Iris heeft, dankzij haar echtgenoot Frans, eindelijk rust gevonden in haar turbulente liefdesleven. “We kunnen niet zonder elkaar en zijn fysiek verknocht aan elkaar. We hebben een dochter samen en moeten het nu eens goed doen.”



Spraakmakende verrassingsgast

Als Iris de kinderkamer verlaat, denkt ze even te kunnen bekomen van alle emoties. Maar daar denkt haar verrassingsgast toch anders over. Iris trekt grote ogen wanneer die het huis binnenvalt. 'Dat meen je niet?' herhaalt ze keer op keer. 'Dit had ik nooit, nooit, nooit verwacht. Ik weet niet wat ik moet zeggen.'



'Het Huis' met Wendy Van Wanten, dinsdag 23 november om 20.40 uur op Eén.