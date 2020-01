Welkom bij 'Expeditie Robinson 2020': 'De strijd gaat beginnen!'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson'. De aloude strijd tussen BelgiŽ en Nederland wordt na lange tijd opnieuw aangewakkerd.

In het gezicht doet iedereen dan wel vriendelijk bij de eerste ontmoeting, achter de rug kiezen ze radicaal voor eigen land. 'Ze waren overenthousiast en ik wantrouw mensen die dat zijn', zegt de Vlaamse psychiatrisch verpleegkundige Liesbet over haar Hollandse concurrenten. 'Het zijn en blijven Belgen… als het kan, moven met die gasten!', laat Elroy duidelijk verstaan. Maar is die lichte vijandelijkheid wel op zijn plaats na het nieuws van hoe de finale er uit zal zien?

Iedereen zoekt zijn rol, de debatten worden opgestart en het wordt snel duidelijk wie de leiders, werkers en volgers zullen zijn. Het eerste spel laat dan ook niet lang op zich wachten. De 16 kandidaten worden tot aan de nek ingegraven voor de eerste proef. Niemand wil in deze fase al afvallen of zijn kop te diep in het zand steken.

Er staat al meteen veel op het spel want niet alleen wint het eerste team het eiland met de beste survivalkit maar ook nog de enige vuurstick. Voor één kamp wordt het lastig. Geen vuurstick, beperkte survivalkit, een lagere moraal door het verliezen van de eerste proef… en niet iedereen kan daar zo goed mee omgaan. Zijn ze eigenlijk allemaal klaar voor deze aartsmoeilijke beproeving van 32 dagen? De toon is gezet!

'Expeditie Robinson', vanaf donderdag 23 januari om 20.35 uur op VIER.