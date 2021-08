Welke twee duo's verzilveren de laatste finaleplekjes in 'Vakantiehuis for Life'?

Nog een likje verf, een gordijn hier en een welkomstbord daar. Maandag zetten de duo's in 'Vakantiehuis For Life' de laatste rechte lijn in richting de finale.

Na drie weken non-stop verbouwen wegen de nachtelijke verbouwuurtjes door, zo ook bij Christopher: 'Ik ben iemand die traag op gang komt en die normaal ‘s avonds goed kan werken maar ik heb geen energie meer.' Ook bij Tim en Ewoud neemt de stress toe: 'Als er één ding misloopt, dan loopt alles mis. Ik maak het vaak alleen maar erger dan', vertelt Tim. Boezemvrienden Lodewijk en Marcel leggen de laatste hand aan hun chalet en besluiten die samen met Julie in te huldigen met een speciaal uithangbord...

Na een gezellig laatste avondmaal is het tijd om de valiezen in te pakken. Enkel Amy en Erwin kunnen op hun twee oren slapen want zij verzilverden vorige week tijdens de survivalopdracht het eerste plekje in de finale. De andere vier duo’s worden voor de laatste survivalproef naar een verlaten chalet gebracht, waar ze geblinddoekt en van elkaar gescheiden worden. Om als eerste te ontsnappen uit de chalet moeten ze samenwerken, communiceren en logisch denken. Welke twee duo’s gaan naast Amy en Erwin naar de finale?

'Vakantiehuis for Life', maandag 16 augustus om 22.20 uur bij VTM. De afleveringen van 'Vakantiehuis for Life' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.