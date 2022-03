Welke twee duo's stoten door naar de finale van 'Paradijs zoekt Personeel'?

Op dinsdag 22 maart draait Zanziblue op volle toeren. Op vraag van de jury werd aan alle gasten van het resort gevraagd om een tevredenheidsenquête in te vullen. De lat ligt heel hoog en de eerste reviews van de klanten zijn slecht: een 6 op 10, en dat is onvoldoende.

De duo’s krijgen een flinke uitbrander van de jury. Ze moeten beter samenwerken en de tevredenheid van de klant altijd centraal stellen. Vooral bij Elise zindert de bolwassing nog na: 'Ik had even een mokerslag. Hoe langer we hier zitten, hoe minder ik mijn gevoel kan leggen in wat we aan het doen zijn. Ik wil voor onszelf uitmaken of we dit gaan kunnen en dat gevoel was ik even kwijt. Maar ik heb er opnieuw zin in!'

Alles voor een tevreden klant, want die reviews moeten beter! Een gast is zijn trouwring verloren ergens in het hotel. Ralph, Elise en Ileen besluiten om er een prioriteit van te maken en de ring terug te vinden.

Omdat klantenreviews steeds meer op de sociale media terechtkomen, krijgen de duo’s vandaag een social media-opdracht. De jury wil zien hoe commercieel de duo’s het resort Zanziblue in de markt kunnen zetten door middel van 3 Instagram-stories.

Hoe langer ze op Zanzibar verblijven, hoe meer de drie overblijvende duo’s België willen achterlaten om hier te komen wonen en werken. 'De druk is heel hoog en er is nog maar weinig tijd om je te bewijzen', klinkt het bij Ileen en Thomas. 'Het is wel fijn te weten dat je bij de laatste drie zit, maar je wil natuurlijk de finale halen.' Ook Stefaan en Inge proberen nuchter te blijven: 'Het gaat zodanig makkelijk dat we onszelf in toom moeten houden om niet té enthousiast te zijn want we beseffen dat we er nog steeds kunnen uitvliegen.' En voor het koppel Elise en Ralph is het duidelijk: 'Wat we écht ontdekt hebben, is dat het onze droom is om iets uit te baten en samen te werken.'

De jury heeft de duo’s samengeroepen voor een nieuwe opdracht: ze moeten een team van personeelsleden aansturen en binnen 6 uur samen een pop-up shop bouwen in het resort. Een belangrijke proef, want vanavond moet opnieuw een duo het paradijs verlaten. De producten die ze te koop aanbieden komen van een lokale organisatie. De pop-up shops staan er natuurlijk niet alleen als decor. De duo’s moeten ook de klanten van het resort ontvangen en proberen hun koopwaar aan de man te brengen.

Ook de jury komt kijken naar het resultaat. Niet alleen de manier waarop ze hun team aanstuurden, is van belang. Ook de look van de shop en hoe ze hun producten verkopen zal meetellen in de beoordeling van de Zanziraad.

Slechts 2 duo’s zullen doorgaan naar de finale en voor één duo eindigt de droom vanavond. De Zanziraad staat voor een moeilijke beslissing…

'Paradijs zoekt Personeel', dubbelaflevering op dinsdag 22 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.