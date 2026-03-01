Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 maart 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Wrap met roerei en spinazie en tandooridip met kwark
Gegrilde volkorenwrap gevuld met roerei en spinazie en een dipsaus op basis van kwark met tandooripasta.


Dinsdag: Involtini van kalfsvlees met tomatensaus en pasta
Opgerolde plakjes kalfsvlees met een vulling van broodkruim, pijnboompitten en kaas, tomatensaus met zongedroogde tomaten en spaghetti.

Woensdag: Îles flottantes, vanillesaus met speculaas en karamel
Meringue in een bodempje vanillesaus met speculaaskruiden, zoute karamel en geroosterde amandelschilfers.

Donderdag: Broodje pulled seitan met barbecuesaus en rode coleslaw
Gekruide stukjes seitan tussen een broodje met zelfgemaakte bbq-saus, coleslaw van rode kool en veldsla.

Vrijdag: Ovenschotel met zalm, geitenkaas en broccolipuree
Broccolipuree met grote stukken zalm en saus van geitenkaas, gegratineerd in de oven.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Zondag 1 maart 2026 om 18u10  »
VRT 1
Jeroens weekmenu: bekijk de vijf recepten van de afgelopen week.
Maandag 2 maart 2026 om 12u10  »
VRT 1
Maandag 2 maart 2026 om 18u10  »
VRT 1
Dinsdag 3 maart 2026 om 00u35  »
VRT 1
Dinsdag 3 maart 2026 om 12u10  »
VRT 1
NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Erediensten
    11:00
    Winterbeelden
  • 08:00
    Winterbeelden
    17:00
    Wild Scandinavia
  • 10:55
    Ollie
    11:00
    Kaatjes Kameraadjes
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:55
    Benidorm Bastards
  • 10:30
    Geen uitzending
    12:25
    Selling Super Houses
  • 10:00
    Geen uitzending
    12:30
    Magnum P.I.
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 08:15
    Geen uitzending
    15:50
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:25
    Geen uitzending
  • 10:55
    Foodies & The City
    11:30
    De Dagschotel
  • 10:35
    FBI
    13:00
    C.S.I. New York
  • 10:35
    Borderforce USA: The Bridges
    11:30
    Geen uitzending
  • 10:35
    The Block Australia
    11:55
    De Gastentafel
  • 10:15
    Killer Couples
    11:45
    Aurora Teagarden Mysteries: The Disappearing Game
  • 10:14
    Trends Doc
    11:18
    CEO van mijn leven
  • 10:57
    Hallo Roger
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 10:00
    Bon Appetit
    11:00
    Guillaume's Paris
  • 10:55
    Darby and Joan
    11:50
    The Good Ship Murder
  • 10:05
    Below Deck Sailing Yacht
    11:00
    First Dates Australia
  • 10:00
    WNL op Zondag
    11:05
    Ik Vertrek
  • 10:00
    Eucharistieviering
    11:05
    Nederland zingt op zondag
  • 10:50
    Mojo Fliptop
    11:00
    Zo is Joey!