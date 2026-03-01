Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Wrap met roerei en spinazie en tandooridip met kwark

Gegrilde volkorenwrap gevuld met roerei en spinazie en een dipsaus op basis van kwark met tandooripasta.

Dinsdag: Involtini van kalfsvlees met tomatensaus en pasta

Opgerolde plakjes kalfsvlees met een vulling van broodkruim, pijnboompitten en kaas, tomatensaus met zongedroogde tomaten en spaghetti.

Woensdag: Îles flottantes, vanillesaus met speculaas en karamel

Meringue in een bodempje vanillesaus met speculaaskruiden, zoute karamel en geroosterde amandelschilfers.

Donderdag: Broodje pulled seitan met barbecuesaus en rode coleslaw

Gekruide stukjes seitan tussen een broodje met zelfgemaakte bbq-saus, coleslaw van rode kool en veldsla.

Vrijdag: Ovenschotel met zalm, geitenkaas en broccolipuree

Broccolipuree met grote stukken zalm en saus van geitenkaas, gegratineerd in de oven.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!