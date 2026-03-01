Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Wrap met roerei en spinazie en tandooridip met kwark
Gegrilde volkorenwrap gevuld met roerei en spinazie en een dipsaus op basis van kwark met tandooripasta.
Dinsdag: Involtini van kalfsvlees met tomatensaus en pasta
Opgerolde plakjes kalfsvlees met een vulling van broodkruim, pijnboompitten en kaas, tomatensaus met zongedroogde tomaten en spaghetti.
Woensdag: Îles flottantes, vanillesaus met speculaas en karamel
Meringue in een bodempje vanillesaus met speculaaskruiden, zoute karamel en geroosterde amandelschilfers.
Donderdag: Broodje pulled seitan met barbecuesaus en rode coleslaw
Gekruide stukjes seitan tussen een broodje met zelfgemaakte bbq-saus, coleslaw van rode kool en veldsla.
Vrijdag: Ovenschotel met zalm, geitenkaas en broccolipuree
Broccolipuree met grote stukken zalm en saus van geitenkaas, gegratineerd in de oven.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Joanna Lumley volgt de Donau op MAX
- De 50e EO-Jongerendag is uitverkocht
- 'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels
- Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.