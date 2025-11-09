Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Carpaccio van zeebaars met leche de tigre en avocadosalsa

Dunne plakjes rauwe vis, gemarineerd in vinaigrette met limoen, jalapeño en kokosmelk en afgewerkt met avocado en radijsjes.

Dinsdag: Griet met parmezaankorst, caesarsalade en gebakken krieltjes

In de oven gebakken vis met een korst van parmezaan en panko, Romeinse sla met caesardressing en gebakken krieltjes.

Woensdag: Ribollita met pastinaak, raap en boerenkool

Stevige herfstsoep met pastinaak, rapen, boerenkool, pancetta en cannelliniboontjes.

Donderdag: Broodpudding rum raisin met vanillesaus

Gebak van oud brood met melk, eieren en in rum gewelde rozijnen met klassieke vanillesaus.

Vrijdag: Duif Clamart met Gandaham

Op het karkas gebraden duif met erwtjes, kropsla en reepjes Gandaham, geserveerd met een saus met cognac en gevogeltefond en gebakken pommes château.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

