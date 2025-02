Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Kroket van geitenkaas en witloofsalade met radicchio en honingvinaigrette

Een kroket met een vulling van bio geitenkaas met een slaatje van witloof, roodlof en appel, en een vinaigrette met honing.

Dinsdag: Stromboli met ricotta, aardpeer, boerenkool en Gandaham

Een Italiaanse hartige strudel op basis van pizzadeeg met een vulling van ricotta, aardpeer, boerenkool en Gandaham. Woensdag: Geroosterde zalm met harissa, bulgur en broccolini

In de oven geroosterde zalm met harissa en ketjap manis, kruidige bulgur en broccolini. Donderdag: Kotelet met peperroomsaus, witloof en kroketten

Gebakken varkenskotelet, peperroomsaus met gekneusde peper, gebakken witloof, witloofsalade en kroketten. Vrijdag: Havermoutpannenkoeken met banaan en esdoornsiroop

American pancakes op basis van banaan en havermout met plakjes banaan, maple syrup en geroosterde hazelnoten. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.