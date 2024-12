Welke 'Blind Getrouwd'-koppels zijn vandaag nog steeds happily married?

Zijn Thomas en Karlien en Jorina en Jidse op heden nog steeds een koppel? En hoe vergaat het Jonas en Britt, na hun moeilijk parcours samen? Een antwoord op die prangende vragen krijgt de 'Blind Getrouwd'-fan op maandag 9 december in de laatste aflevering, maar daar stopt het niet.

Eén van de beslissingsmomenten staat immers garant voor een verrassend unicum in de geschiedenis van 'Blind Getrouwd' én Simen heeft een ontboezeming voor Larissa…

Jonas en Britt

Jonas en Britt nemen afscheid van hun gemeenschappelijk appartement in Nazareth én van mekaar. Voor 3 daagjes dan toch, voor wat bezinning in aanloop naar het beslissingsmoment. Dat lijkt trouwens een uitgemaakte zaak te zijn nadat Britt in de vorige aflevering al uitsprak dat ze zichzelf eerst nog wat meer moet ontdekken én dat ze dat alleen moet doen. Toch zorgt hun beslissingsmoment voor een primeur in de geschiedenis van 'Blind Getrouwd'.

Jorina en Jidse

5 weken lang liep alles op rolletjes bij Jorina en Jidse. Tot een weekend apart ervoor zorgde dat Jidse besefte dat hij Jorina niet zo had gemist. Geen ramp, maar Jidse kroop in zijn hoofd, en dus ook in dat van zijn echtgenote. Zij is er niet meer gerust in. 'Ik heb toch wel wat zenuwen, na mekaar 3 dagen niet te zien. Wie weet is hij weer vanalles beginnen overdenken.' Wat beslist Jidse, 6 weken na hun jawoord? En vooral: hoe stellen ze het vandaag, een half jaar na hun jawoord?

Karlien en Thomas

Hetzelfde voor Karlien en Thomas: hun beslissingsmoment werd vorige week reeds uitgezonden, en daar koos het koppel volop een tweede keer voor elkaar. Ondertussen zijn we echter 4 maanden later en op zoveel tijd én ver weg van de camera’s, kan er natuurlijk veel gebeurd zijn. Ingeborg steekt haar licht op.

Simen en Larissa

Simen en Larissa zeiden allebei 'neen' tijdens het beslissingsmoment. Een uitgemaakte zaak, lijkt het, tot Simen een bekentenis doet aan Ingeborg, wanneer ze hem 4 maanden na de opnames thuis opzoekt. 'Ik heb me die dag heel hard afgevraagd of die 'neen' wel terecht was. Tot op de dag van vandaag ben ik eigenlijk nog altijd heel hard aan het twijfelen.' Een ontboezeming waarvan Larissa niet op de hoogte is. Ingeborg besluit met de deur in huis te vallen en Simen mee te nemen naar haar date met Larissa. Is het te laat voor hen, of is er nog iets mogelijk?

Alle antwoorden, in de laatste aflevering van 'Blind Getrouwd' op maandag 9 december om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.